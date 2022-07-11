с. Игнашино, , 10:31 — REGNUM В Амурскую область приходит большая вода из Забайкальского края. Уровень воды поднимается в реке Амур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Вода растёт на 93-137 см в сутки, в районе села Игнашино подтоплена пойма реки. В селе Джалинда река вышла на пойму и приблизилась к отметке «неблагоприятное явление» в 700 см. Ожидается, что уровни воды продолжат повышаться, могут достичь отметок опасного явления и превысить их.

По прогнозу река может выйти из берегов, достигнув уровня до 750-850 см и превысив опасные отметки, в сёлах Черняево (Магдагачинский район), Кумара (Шимановский район) и Сергеевка (Благовещенский район).

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из-за сильных дождей топит сёла. Покидают свои дома жители Суордаха и Томтора в Верхоянском районе республики, вода заходит также в населённые пункты Бетенкес и Токума. Подтоплены дома в селе Себян-Кюель в Кобяйском районе.