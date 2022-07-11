Самара, 11 июля 2022, 10:22 — REGNUM Актив ООО «РТ-Энергоэффективность» из дивизиона госкорпорации Ростех — акции самарского АО «Тевис» выставлен на продажу с торгов, которые пройдут 25 июля 2022 года. Аукцион пройдёт с начальной ценой 2,941 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Торги
Торги
(сс) CWitte

Всего планируется реализовать пакет из 644 530 786 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 100% уставного капитала.

В компании «Тевис» на май 2022 года числилось около 980 человек. В активе компании — 59 земельных участков, которые находятся в аренде.

Напомним, ранее на сайте «РТ Капитал» появился ещё более дорогостоящий лот — земельно-имущественный комплекс одного из старейших конструкторских бюро «Компас». Имущество разработчика радионавигационной аппаратуры выставлено на продажу с начальной ценой более 9,2 млрд рублей.