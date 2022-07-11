Самара, 11 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Актив ООО «РТ-Энергоэффективность» из дивизиона госкорпорации Ростех — акции самарского АО «Тевис» выставлен на продажу с торгов, которые пройдут 25 июля 2022 года. Аукцион пройдёт с начальной ценой 2,941 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

(сс) CWitte Торги

Всего планируется реализовать пакет из 644 530 786 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 100% уставного капитала.

В компании «Тевис» на май 2022 года числилось около 980 человек. В активе компании — 59 земельных участков, которые находятся в аренде.

Напомним, ранее на сайте «РТ Капитал» появился ещё более дорогостоящий лот — земельно-имущественный комплекс одного из старейших конструкторских бюро «Компас». Имущество разработчика радионавигационной аппаратуры выставлено на продажу с начальной ценой более 9,2 млрд рублей.