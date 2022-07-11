Москва, 11 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В июле 2022 года в России уже не будет такого бурного роста выдачи ипотечных кредитов, какой наблюдался в июне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявила заместитель руководителя департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Ольга Захарова.

Ипотека

«То, что в июне 2022 года выдача ипотеки в РФ выросла на 80% по сравнению с маем, объясняется несколькими причинами, — сказала Захарова. — Во-первых, введением льготной ипотеки — льготные ипотечные кредиты выдаются под 6-9% годовых в зависимости от категории граждан. Во-вторых, значительным снижением ключевой ставки, которая в июне снизилась до 9,5%. В-третьих, снижением требований при предоставлении кредитов — первоначальный взнос во многих банках снижен до 15%».

Как полагает Захарова, в июле 2022 года такого бурного роста выдачи ипотеки уже не будет.

«Объем продаж жилья в середине лета всегда сокращается, а некоторая неопределенность экономической ситуации ведет к росту сберегательной активности населения, — сказала экономист. — Осенью рынок ипотеки стабилизируется. При этом основными факторами, которые могут привести к снижению спроса на ипотечные кредиты будут страх безработицы и изменение валютного курса рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова заявила о постепенном восстановлении российского ипотечного рынка.