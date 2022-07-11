Лос-Анджелес, США, 11 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Американский рэпер Tyler, the Creator обвинил своих бывших сотрудников Брандуна Дешея и Тайлера Мейджора в продаже части его неизданной музыки без его согласия. Об этом сообщило Variety.

Цитата из клипа Tyler, the Creator Tyler, The Creator

В своих соцсетях рэпер заявил, что продажа его треков — «это не круто» и попросил экс-работников остановиться. Однако Брандун Дешей отрицает все обвинения: «Я продюсировал и работал с Mac Miller, SZA, Thundercat, Kendrick Lamar, Anderson. Paak, Post Malone, Chance the Rapper и многими другими талантливыми художники. Я сделал в музыке всё, что хотел, и на данный момент я просто творю, потому что это весело. На данном этапе своей жизни я даже не занимаюсь музыкой ради денег, так что имеет ли вообще смысл его заявление?». Тайлер Мейджор отказался от комментариев.

ИА REGNUM напоминает, что Брандун Дешей, Тайлер Мейджор и Tyler, the Creator (Тайлер Оконма) сотрудничали в рамках музыкального коллектива Odd Future (OFWGKTA). В 2010 году Дешей и Мейджор его покинули.