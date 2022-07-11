Милан, Италия, , 10:18 — REGNUM Сегодня, 11 июля, агент 33-летнего нападающего миланского «Интера» и сборной Чили по футболу Алексиса Санчеса встретится с руководством «нерадзурри», чтобы обсудить досрочное расторжение контракта.

Алексис Санчес Кирилл Венедиктов

По информации журналиста Николо Скиры, футболист не входит в планы главного тренера «Интера» Симоне Индзаги. Также на Алексиса Санчеса претендует бразильский клуб «Фламенго».

В прошедшем сезон Алексис Санчес принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Интер» Санчес выступает с 1 сентября 2020 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.