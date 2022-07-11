Иркутск, , 10:17 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило, что с 4 по 10 июля, на территории регионапроизошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли, 47 человек получили травмы различной степени тяжести.

ДТП в Приангарье МВД

Кроме того, пять аварий зарегистрировано с участием водителей, которые находились за рулем транспортных средств в состоянии опьянения. Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очередности проезда — 3; несоответствие скорости конкретным условиям движения — 8; нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части – 8; выезд на полосу встречного движения – 5; нарушение правил проезда пешеходного перехода - 1.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 июля в Ангарске водитель иномарки не справился с управлением и от полученных травм скончался на месте. С 13 по 19 июня в Приангарье случилось 61 ДТП, в которых шесть человек погибли, 77 человек получили травмы различной степени тяжести.

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