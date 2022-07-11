Красноярск, 11 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Красноярске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве первой линии метрополитена. Фигурантом дела стал бывший руководитель КГКУ «Краевое транспортное управление». Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в прокуратуре Красноярского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Установлено, что в сентябре 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» краевое учреждение заключило госконтракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в Красноярске на сумму более 975 млн рублей.

Руководитель госучреждения в декабре 2019 года подписал акт приёма-передачи выполненных работ. При этом он знал, что исполнитель контракта не выполнил указанные работы в полном объёме. Кроме того, по ним отсутствовало положительное заключение государственной экспертизы.

В результате подрядной организации перечислили более 742 млн рублей. Федеральному бюджету был причинён имущественный ущерб на указанную сумму.

Экс-руководитель КГКУ «Краевое транспортное управление» заключён под стражу до 3 сентября 2022 года.

Добавим, по данным красноярских СМИ, экс-главу управления задержали 7 июля в Москве. После этого его доставили в Красноярск.

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