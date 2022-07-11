* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 11 июля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли молодого человека. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Согласно источникам, его звали Зия-уль-Хак Райд. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его несколько дней назад вместе с другими гражданскими лицами в кишлаке Позриг уезда Хост-ва-Ференг. По словам собеседников, тело молодого человека было найдено в рисовых полях кишлака Позриг.

Зия-уль-Хак Райд был хорошо образованным молодым человеком и несколько лет назад был номинирован на место в совете провинции Баглан.

Задержание, пытки и полевые суды над гражданскими лицами — частое явление при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению New York Times, за первые шесть месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане было убито или пропало без вести не менее 500 мирных жителей.