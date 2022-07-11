Москва, , 10:20 — REGNUM С уходом Electrolux из России временно могут подняться цены на бытовую технику, но одновременно в магазинах расширится ассортимент отечественной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

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Ранее сообщалось, что предприятие намерено прекратить деятельность в России и передать бизнес местному менеджменту.

По словам Гутенёва, Electrolux достаточно добротная компания, которая за долгие годы пребывания в России смогла сформировать к себе достаточно позитивное отношение.

Депутат считает, что у Electrolux сохраняются все возможности для последующего возврата при смене политики руководства Евросоюза, если уход компании из России будет мягким с сохранением гарантийных обязательств через топ-менеджеров, которые приобретут данный актив. В случае жесткого ухода, имидж компании будет девальвирован на долгие годы, отметил он.

«Лично я для себя и мои друзья определились что те компании, которые себя некорректно ведут сейчас, никогда не будут попадать при наличии альтернативы в число тех товаров, которые я буду выбирать лично, сколько бы лет не прошло. Поэтому если уход будет жесткий, я думаю, временно могут подняться цены, но поскольку есть другие, достаточно серьезные бренды, в том числе и премиального класса, которые с удовольствием займут чужую нишу, но я думаю, что мы увидим одновременно и расширение номенклатурного ряда отечественной продукции», — добавил парламентарий.

Гутенёв отметил, что у России есть свои производители бытовой техники, в частности, в Псковской области.

«Я думаю, что они вполне уже могут замахнуться на более высокую по набору опций планку, в том числе это и тот модельный ряд, который закрывал Electrolux и другие бренды», — заключил он.

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