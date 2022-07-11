Москва, 11 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе в начале торгов 11 июля снижались на 12%, приближаясь к 1600 долларам, следует из данных лондонской биржи ICE.

Gazprom.ru Газ

Так, августовские фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1608,3 доллара (-12,1% к расчетной цене 8 июля — 1829,8 доллара). После цены выросли и в последние минуты близки к 1680 долларам (-8,1%)

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство стран Европы было многократно предупреждено о вероятности кризиса в сфере энергетики, но слушать российские предупреждения не желало.

Читайте также: Путин: мы предупреждали Европу о кризисе в энергетике, но они не слушали