Хабаровск, , 10:14 — REGNUM В Хабаровском крае улучшают дорожную инфраструктуру — пешеходные переходы станут безопаснее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пешеходный переход Министерство дорожного хозяйства региона

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Так, к началу учебного года в Хабаровском крае обустроят не менее 100 пешеходных переходов, более 18 тысяч кв. метров тротуаров, свыше 1800 погонных метров дорожных ограждений, установят более 500 дорожных знаков в 46 муниципалитетах региона.

Кроме того, запланировано отремонтировать более 67 км трасс регионального значения в семи районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Бузулуке Оренбургской области проводится проверка по факту травмирования в результате ДТП 14-летнего мальчика.