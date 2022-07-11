Черкесск, 11 июля 2022, 10:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии разоблачена деятельность подпольной ячейки террористов. Задержаны 11 членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их подозревают также в вербовке в террористическую организацию новых членов, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
По данным ФСБ, у задержанных по месту жительства изъят целый арсенал вооружения, в том числе десять единиц гражданского оружия, пистолет, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов. Кроме того, у членов ячейки изъяты средства связи и материалы, изобличающие их противоправную деятельность.