* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Черкесск, 11 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии разоблачена деятельность подпольной ячейки террористов. Задержаны 11 членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их подозревают в вербовке в террористическую организацию новых членов, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

BNews.kz Задержанный

«На территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России, членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также к ее пропаганде в сети интернет», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, у задержанных по месту жительства изъят целый арсенал вооружения, в том числе десять единиц гражданского оружия, пистолет, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов. Кроме того, у членов ячейки изъяты средства связи и материалы, изобличающие их противоправную деятельность.