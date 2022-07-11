Воронеж, 11 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Двое детей на электросамокате попали под автомобиль, в результате один ребёнок погиб, второй получил травмы. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Pixabay.com Самокат

Авария произошла около 10:40 10 июля в Бутурлиновке. Как установлено, девятилетний мальчик, управляя электросамокатом, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада 219 410». В результате самокат врезался в автомобиль.

Девятилетний мальчик, управлявший самокатом, и его пассажир, мальчик 11 лет были госпитализированы с травмами. Позже старший из детей скончался. По факту аварии полиция начала проверку.

Всего за сутки 10 июля в Воронежской области произошло 97 автоаварий, пострадали 15 человек, трое погибли.