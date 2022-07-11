Париж, , 10:13 — REGNUM Как сообщает испанское издание Marca, «Пари Сен-Жермен» выставил на трансфер восемь игроков, среди который 30-летний фланговый нападающий сборной Бразилии Неймар.

Неймар Psg.fr

По ин формации источника, «Пари Сен-Жермен» планирует расстаться с Неймаром, Абду Диалло, Леандро Паредесом, Мауро Икарди, Лейвином Курзавой, Юлианом Дракслером, Андером Эррерой и Жоржиньо Вейналдумом.

В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 22-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Текущее соглашение Неймара с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского нападающего в 75 миллионов евро.