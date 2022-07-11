В 13 провинциях Афганистана прогнозируются сильные дожди и наводнения
Кабул, 11 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Метеорологический департамент Афганистана предупредил, что в 13 провинциях пройдут сильные дожди с грозами, наводнениями и сильными ветрами. Об этом пишет газета «8 Собх».
Ведомство сообщил, что удар стихии придётся на провинции Бадахшан, Газни, Кабул, Кандагар, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия и Хост.
Количество осадков, прогнозируемое с 9 по 20 июля, составляет от 10 до 35 мм.
Департамент метеорологии также предупредил о сильных ветрах в провинциях Бадгис, Балх, Герат, Нимроз и Фарах. По данным ведомства, скорость ветра и пыльных бурь составит от 20 до 90 километров в час.
Департамент метеорологии ранее предупреждал об осадках и наводнениях в Газни и Нуристане, которые ранее привели к человеческим жертвам и большому материальному ущербу.