Кабул, 11 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Метеорологический департамент Афганистана предупредил, что в 13 провинциях пройдут сильные дожди с грозами, наводнениями и сильными ветрами. Об этом пишет газета «8 Собх».

Barneos22.ru Ураган над Барнаулом

Ведомство сообщил, что удар стихии придётся на провинции Бадахшан, Газни, Кабул, Кандагар, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия и Хост.

Количество осадков, прогнозируемое с 9 по 20 июля, составляет от 10 до 35 мм.

Департамент метеорологии также предупредил о сильных ветрах в провинциях Бадгис, Балх, Герат, Нимроз и Фарах. По данным ведомства, скорость ветра и пыльных бурь составит от 20 до 90 километров в час.

Департамент метеорологии ранее предупреждал об осадках и наводнениях в Газни и Нуристане, которые ранее привели к человеческим жертвам и большому материальному ущербу.