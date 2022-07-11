Мариуполь, ДНР, 11 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. До сентября 2022 года Мариуполь полностью восстановить не получится, сообщил 11 июля глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Он рассказал, что с учётом степени разрушений в городе не получится провести все работы до сентября, однако сделано будет немало.

«С учётом степени разрушений в Мариуполе всё сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьёзная», — заявил Пушилин.