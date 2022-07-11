Чита, 11 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В соответствии с данными правовой статистики на территории региона за 6 месяцев 2022 года наблюдается снижение на 6,5% числа преступлений, совершенных в повторе (с 4378 до 4094), их удельный вес в общем числе преступлений сократился с 67,8% до 65,6%. Число лиц, совершивших преступления в повторе, сократилось на 1,8% (с 3681 до 3616).

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Из общего количества повторных преступлений ранее судимыми совершено 2232 (за 6 месяцев 2021 года — 2512, — 11,1%).

Несмотря на общее снижение, особо остро проблема повторной преступности проявляется в Акшинском, Борзинском, Калганском, Краснокаменском, Красночикойском, Кыринском, Могойтуйском, Ононском, Шилкинском районах, где их удельный вес превышает 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 месяцев 2022 года в Забайкальском крае зарегистрировано 3330 преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, что на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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