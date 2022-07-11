Баргузинский район, Бурятия, 11 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Забайкальском национальном парке в Бурятии медведь разгромил мусорную площадку. О результатах визита хозяина тайги сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».

Телеграмм-канал «Заповедное Подлеморье» Контейнерная площадка после визита медведя. Бурятия

«Вот так медведь разбирается с нашими площадками для мусорных контейнеров в Забайкальском национальном парке. Метал рвёт и мнет как бумагу», — рассказали в дирекции.

В связи с этим сотрудники нацпарка призвали посетителей не выбрасывать остатки пищи, а сжигать из в костре, либо вывозить за пределы парка.