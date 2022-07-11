Москва, , 10:10 — REGNUM Среди работающих курьерами в российской столице свыше четверти (28%) имеют высшее образование. Это следует из результатов исследования сервиса экспресс-доставки Dostavista, которые приводит «Мослента».

Уточняется, что в опросе принимали участие свыше тысячи курьеров, которые сотрудничают с Dostavista, также для анализа были использованы агрегированные данные во втором квартале 2022 года.

Помимо того, отмечается, что, кроме 28% респондентов из числа курьеров, заявивших о наличии у них высшего образования, у 21,5% опрошенных неполное высшее образование и ещё 2% имеют более одного диплома об окончании вуза.

Также указывается, почти половина курьеров оказалась молодыми людьми в возрасте 18 до 24 лет и только 6% из них — люди старше 45 лет. В то же время, большая часть представителей этой профессии назвали её неосновной, добавив, что тратят на неё не более 10 часов в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена впервые с момента его вступления в должность на посту главы государства упал ниже 30%.