Бухарест, , 10:08 — REGNUM По меньшей мере 11 человек получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП на шоссе международного значения в уезде Джурджу (Южная Румыния). Об этом 11 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Полиция

По предварительным данным, инцидент произошел на опасном участке дороги в условиях плохой видимости, когда рейсовый автобус, перевозивший 17 пассажиров, врезался сначала в заградительное сооружение, а затем — в легковой автомобиль.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Другой информации нет. Ведется следствие.