Свердловская область, 11 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Жительница посёлка Ликино Гаринского района Свердловской области задолжала собственным детям около 1 млн рублей. Составлен рапорт о привлечении женщины к уголовной ответственности, сообщили журналистам в пресс-службе УФССП по региону.

R59.fssp.gov.ru Судебные приставы

Свердловчанка лишена родительских прав. Она не оказывала детям материальную помощь, в результате чего образовалась задолженность около 1 млн рублей. Ранее свердловчанку уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов. Тогда ей назначили 60 часов обязательных работ.

Судебные приставы составили рапорт о привлечении женщины к уголовной ответственности. Кроме того, свердловчанку поставили на учёт в Центр занятости населения.