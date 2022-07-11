Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM С предложением снизить арендную ставку за использование причалов в Большом порту Санкт-Петербурга в правительство России обратился глава Северной столицы Александр Беглов. Причина обращения — значительное снижение товарооборота в порту. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Морской порт Санкт-Петербурга Natalia Semenova

Из-за антироссийских санкций и изменения логистических цепочек компании в сфере доставки грузов были вынуждены оставлять свои суда в портах. Однако мера по снижению стоимости аренды причалов, находящихся в федеральной собственности, позволит поддержать эти компании, пополнить оборотные средства.

Отметим, что в Большом порту Северной столицы на сегодняшний день работают более девяти тысяч человек. Грузооборот порта сократился на 41% в марте 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле же показатель снижения достиг отметки в 49%.

Напомним, Петербург открыл новую грузовую линию с портом Мумбаи (Индия).

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