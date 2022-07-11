Благовещенский район, Амурская область, 11 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Амурской области проходит проверка с целью установить в деталях подробности аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика. В обстоятельствах ДТП разбирается прокуратура региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Pskov.sledcom.ru Попавший в ДТП в Псковской области рейсовый автобус

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Грузовик выезжал со второстепенной дороги и не пропустил пассажирский транспорт, который двигался по главной. Автомобиль и автобус были сильно повреждены в результате столкновения.

По информации госавтоинспекции, никто из пассажиров не пострадал. Очевидцы утверждают, что раненные были.

«Мы с дочей сидели на заднем сиденье. Справа возле окна сидел молодой человек, который в момент удара закрыл собой моего ребёнка. Стёклами парню порезало лицо и руки. На какое-то время мой ребёнок отключился, видимо, от шока. Но потом она пришла в себя», — рассказал один из пассажиров телеграм-каналу dpskontrol_28rus.

Как сообщало ИА REGNUM, авария случилась вечером 10 июля. Грузовик врезался в заднюю часть автобуса. Удар был достаточно сильным, так как машина двигалась на большой скорости.