Москва, , 10:05 — REGNUM Практику выдачи прививочных сертификатов и присвоения QR-кодов могут ввести на любые прививки. Об этом пишет газета «Известия».

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание приводит слова заместителя министра здравоохранения РФ Павла Пугачёва о том, что в современном мире всегда нужно быть готовыми к появлению нового вируса или бактериальной инфекции.

«При этом у нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла», — сказал Пугачёв.

Замминистра добавил, что QR-код может открыть доступ к информации об всех прививках, которые были сделаны гражданину в течение его жизни.