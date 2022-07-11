Зарандж, Афганистан, 11 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. За последнюю неделю из Ирана было депортировано около 5 тысяч афганских иммигрантов. Об этом газете «8 Собх» сообщили источники в афганской провинции Нимроз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По их словам, число этих иммигрантов достигает 4785 человек (179 семей и 4144 отдельных лиц).

После столкновения на границе между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранскими пограничниками поступило много сообщений об усилении депортации мигрантов и случаях пыток и избиений.

Около двух недель назад в результате столкновений между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранскими пограничниками был убит иранский пограничник, также был закрыт пограничный переход через Пуле-Абришам.