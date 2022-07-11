Донецк, 11 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Силы Народной милиции ДНР совместно в ВС России заняли село Богородичное в Донбассе, сообщил 11 июля помощник главы МВД республики Виталий Киселев.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.