Магас, 11 июля 2022, 10:03 — REGNUM Из Аэропорта Магас в Ингушетии запустят новые авиарейсы в Санкт-Петербург, Тюмень и Нижневартовск. Открытие перелетов по данным маршрутам запланировано на 1 августа. Выполнять рейсы в Тюмень и в Нижневартовск будет компания «Икар», в Санкт-Петербург — «Северный Ветер», сообщил директор международного аэропорта «Магас» Магомед Цуров.
Кроме того, будет запущен рейс в Сочи. Его будет выполнять авиаперевозчик Utair. Рейсы в Сочи выполнялись и в сезон отпусков в 2021 году.
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