Магас, 11 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Из Аэропорта Магас в Ингушетии запустят новые авиарейсы в Санкт-Петербург, Тюмень и Нижневартовск. Открытие перелетов по данным маршрутам запланировано на 1 августа. Выполнять рейсы в Тюмень и в Нижневартовск будет компания «Икар», в Санкт-Петербург — «Северный Ветер», сообщил директор международного аэропорта «Магас» Магомед Цуров.

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Кроме того, будет запущен рейс в Сочи. Его будет выполнять авиаперевозчик Utair. Рейсы в Сочи выполнялись и в сезон отпусков в 2021 году.

«В Санкт-Петербург будут совершаться полеты два раза в неделю, также дважды в неделю воздушное судно будет летать из региона в Сочи, раз в неделю будут совершаться полеты в Тюмень и в Нижневартовск», — приводит слова директора ТАСС.