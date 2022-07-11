Рубежное, ЛНР, , 10:03 — REGNUM Представители Народного фронта открыли социальную столовую в городе Рубежном Луганской народной республики. Как сообщает пресс-служба Народного фронта, ранее общественники привезли продукты и одноразовую посуду для ее запуска и непрерывной работы. Столовая будет предоставлять горячие обеды местным жителям 6 дней в неделю.

«В первый день работы столовую посетили свыше 250 человек. Людям предоставили горячие обеды: первые блюда, хлеб, чай и кондитерские изделия. На днях будет сформирована заявка для того, чтобы покрыть потребности работы столовой на месяц вперед. Народный фронт доставит необходимые продукты питания», — рассказала представитель Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.

«Волонтеры Народного фронта открыли социальную столовую, люди могут прийти и спокойно пообедать. Это очень важно на сегодняшний день», — сказал мэр Рубежного Сергей Хортив.

Также в Рубежном Народный фронт помог запустить работу хлебопекарни, которая выпекает 700 единиц хлеба ежедневно для раздачи местным жителям. «Этот процесс не будет останавливаться. Пока остается необходимость в выпечке гуманитарного хлеба для населения, Народный фронт будет привозить продукты для его производства», — добавила Анна Еременко.

Еще одну социальную столовую открыли на территории города Волноваха Донецкой народной республики при Свято-Тихвинском храме. Это третья полевая кухня при храмах в ДНР, открытая Народным фронтом для местных жителей. «Возле нашего храма благодаря усилиям Народного фронта и Общественной палаты появились благотворительные обеды. Это большое подспорье и поддержка людей, не имеющих простых коммуникаций: ни света, ни газа. Всем благодарны, спасибо всем причастным», — отметил настоятель Свято-Тихвинского храма, отец Александр.

«Таким образом мы решаем две важные задачи для города: привлечение внимания к разрушенным храмам и удовлетворение потребностей местного населения», — сказал представитель Народного фронта в ДНР Сергей Самохин.