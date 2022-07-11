Екатеринбург, 11 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Свердловской области на трассе М-12 построят многофункциональные зоны придорожного сервиса. Они будут включать автозаправочные станции, парковочные места для грузовых автомобилей. Здесь также разместят вертолётную площадку и базу дорожно-эксплуатационной службы, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Mintrans.gov.ru Строительство трассы M-12

Многофункциональные зоны появятся на пересечении участка скоростной трассы «Москва — Казань — Екатеринбург» и региональной автодороги «Красноуфимск — село Нижнеиргинское — село Красносоколье». Для начала строительства зон придорожного сервиса была проведена историко-культурная экспертиза. На территории для специальных зон не выявлено исторических памятников и археологических артефактов.

Археологические исследования проходили на участке в 43 километра. Ранее специалисты выявили 23 археологических памятника на территории Красноуфимского округа Свердловской области.

Многофункциональные зоны придорожного сервиса предполагают появление автомойки, мотеля, детской игровой площадки и торговых рядов. Автомобилисты смогут отдохнуть здесь для продолжения путешествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2022» председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил о поддержке опережающего строительства трассы М-12. На эти цели дополнительно выделили 2 млрд рублей.