Москва, , 10:03 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ вырос интерес к операциям с юанем, связана со стабильным развитием китайской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявила профессор, руководитель департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Марина Абрамова.

Юань Scmp.com

«Интерес к операциям с юанем обусловлен рядом причин, — сказала она. — Во-первых, достаточно стабильной экономикой Китая на фоне развития экономической ситуации в других странах. Во-вторых, Китай относится к так называемым «дружественным» странам, объем торговли с которыми не уменьшается. В-третьих, в условиях проблем в международных расчетах России с другими странами, расширяющихся санкций в отношении российских банков расчеты в юанях обеспечивают сохранение внешнеэкономических отношений, прежде всего в торговле. В связи с этим объем торгов с китайской валютой по крайней мере не уменьшится».

При этом она уточнила, что интерес рядового населения к юаням не отличается стабильным ростом.

«Однако можно порекомендовать диверсифицировать свой валютный портфель за счет вложений в юани (для тех, кому интересна игра с курсом валют)», — сказала Абрамова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова рассказала, что юань по-прежнему остается ограниченным инвестиционным активом и довольно закрытой резервной валютой.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Степанова рассказала, с какими рисками связана покупка юаня