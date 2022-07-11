Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:02 — REGNUM В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Новокузнецка, которая угрожала убийством прокурору. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По данным следствия, в апреле 2022 года женщина, находясь в коридоре одного из судов Новокузнецка, пригрозила убийством государственному обвинителю, которая участвовала в судебном заседании по обжалованию меры пресечения её отцу. Сотрудница прокуратуры восприняла угрозу реально и вызвала следственную группу.

Обвиняемая вину признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.