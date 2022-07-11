Бухарест, 11 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое получили травмы в результате несчастного случая в метро Бухареста. Об этом 11 июля сообщает «Румынское телевидение».

(сс) usadifranci Метро

Согласно официальной информации, инцидент произошел вечером 10 июля на центральной станции «Площадь победы». При этом пострадали сотрудники структуры, попытавшиеся оказать пострадавшей гражданке помощь.

О том, что именно произошло, выясняет полиция.

В данный момент бухарестский метрополитен работает в штатном режиме.