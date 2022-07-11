Ростов-на-Дону, 11 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 17,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что массовая эвакуация мирного населения Донбасса была объявлена вечером 18 февраля. В приграничной Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев. Для мирных граждан подготовлены пункты временного размещения, организована отправка в другие регионы России. Неподалёку от пунктов пропуска МЧС России развернуло работу палаточных городков, где людям оказывают первую необходимую помощь.