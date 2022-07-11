Ухань, Китай, , 09:58 — REGNUM Сообщения о том, что один человек в Уханьском университете заразился холерой, подтвердили китайские эпидемиологи. Об этом 11 июля сообщает Комитет здравоохранения муниципального района Учан.

Больной холерой Department of Foreign Affairs and Trade of Australia

В документе, который приводит ТАСС, указывается, что заражение пациента холерой было подтверждено в результате проведённого серологического анализа и в данный момент он направлен на лечение.

Также уточняется, что источник заражения ещё не найден и добавляется, что специалистами была проведена дезинфекция в университете.

Отметим, накануне китайский информационный портал «Тяньму синьвэнь» сообщил о предполагаемом случае заражения холерой в общежитии инженерного факультета Уханьского университета.