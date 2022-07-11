* талибов — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 11 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Абдулла Сархади, талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) губернатор в афганской провинции Бамиан, воспрепятствовал оказанию помощи перемещённым лицам из Балхаба в своей провинции. Об этом газете «8 Собх» сообщил источник в Бамиане.

8am. af Беженцы из афганского уезда Балхаб

Собеседник добавляет, что около недели назад между ним и Хаджи Мухтаром Ахмади, главой уезда Якавланг №1, возник спор по поводу распределения помощи вынужденным переселенцам Балхаба. Согласно источнику, глава уезда выступает за оказание помощи перемещённым лицам Балхаба, а губернатор — против этого.

Абдулла Сархади пытается с помощью угроз и подкупа заставить организации по оказанию помощи не помогать перемещённым лицам.

Между тем, Управление ООН по гуманитарным вопросам несколько дней назад опубликовало отчёт, в котором говорится, что не менее 27 000 жителей Балхаба были перемещены из-за недавней «войны». Это учреждение добавило, что около 6000 из них прибыли уезды Якаваланг №1 и Якаваланг №2.

Однако пресс-служба муллы Абдуллы Сархади опубликовала информационный бюллетень, в котором доклад ООН о балхабских беженцах назван «безосновательным» и «далёким от истины».

С другой стороны, Мохаммад Айоя, сотрудник Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), заявил, что «большое количество перемещённых лиц из Балхаба прибывает в Якаваланг».

В своём Twitter-аккаунте он опубликовал несколько фотографий беженцев «Балхабской войны» и сообщил, что группам помощи ЮНИСЕФ приходится добираться четыре часа пешком. Он добавил, что балхабские беженцы, в основном женщины и дети, расположились в удалённых и труднодоступных местах, куда практически нет дорог.

В результате конфликта между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и маулави Мехди, уезд Балхаб провинции Сарипуль стал ареной ожесточённых боев между сторонниками Мехди и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ); были убиты и ранены мирные жители, а сотни семей бежали в горы и соседние провинции.