Москва, , 09:56 — REGNUM Для международного аэропорта «Воронеж» продлён режим временного ограничения полётов, он будет действовать до 03:45 18 июля. Об этом сообщила Росавиация 12 июля.

Аэропорт «Воронеж» Марина Каширская © ИА REGNUM

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июля 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного запрета на полёты был введён для аэропортов 11 российских городов, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты с 24 февраля. Остальные российские аэропорты работают в обычном режиме.

Ранее появлялась информация о возможном снятии ограничений для некоторых из аэропортов, однако пока запрет сохраняется в полном объёме.