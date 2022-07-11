Лондон, , 09:56 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Cardi B прокомментировала ролик, распространившийся в Сети, в котором она якобы ударила поклонника микрофоном. Об этом сообщает Entertainment News.

Cardi B Кадр из интервью на телевидении

Артистка опровергла слухи о том, что она боролась с фанатом на фестивале Wireless в Лондоне (Великобритания). «Там не было никакой борьбы», — говорит Cardi B.

Ранее Cardi B выпустила песню под названием Hot Shit. Гостями трека стали рэперы Канье Уэст (Йе) и Lil Durk.

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