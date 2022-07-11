Бухарест, 11 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Румынии на 60-м году жизни скончался так называемый «народный целитель», создатель крупнейшей в Восточной Европе неформальной коммуны Арделеану Фаркаш. Об этом 11 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, смерть Фаркаша наступила по естественным причинам. Сообщается, что в последнее время этот человек, не признающий канонов традиционной медицины, лечился в крупнейших больницах Италии.

Фаркаш известен своими работами в области фитотерапии. В начале 2000-х годов он выкупил огромную часть территории в горном районе Трансильвании, организовав там подобие сектантского поселения. В течение длительного времени любая попытка местной полиции и представителей спецслужб проникнуть на указанную территорию сопровождалась перестрелками и завершалась для стражей порядка фиаско.