Кабанский район, Бурятия, 11 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки пожарные боролись с семью лесными пожарами на территории шести районов. Большинство из них возникли из-за сухих гроз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Агентство ГО и ЧС Бурятии Лесной пожар в Бурятии

С огнём боролись 120 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников, было задействовано 30 единиц техники. В результате четыре возгорания к утру 11 июля удалось ликвидировать.

В настоящее время продолжается тушение сложного пожара в Кабанском районе, который возник в 29 км от села Сухая на берегу Байкала.

«Тушение осложняется ландшафтом — там каменные россыпи, скальники. Бойцы пробивают 2 км завалов для окольцевания», — рассказал руководитель агентства Сергей Борошноев.