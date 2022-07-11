Москва, , 09:55 — REGNUM Американская компания Google LLC просит пересмотреть акты трёх судебных инстанций о блокировке видеороликов на YouTube. Соответствующее обращение подано в Верховный суд России.

В Верховном суде Vsrf.ru

Компания просит пересмотреть судебные акты инстанций, которые подтвердили законность действий Роскомнадзора, потребовавшего от Google ограничить доступ к 12 видеороликам на видеохостинге YouTube.

Видеоматериалы размещены более года назад. В них содержатся призывы к участию в несогласованных акциях в январе 2021 года.