Запорожье, Украина, 11 июля 2022, 09:54 — REGNUM Киевский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, сообщил 11 июля замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.
В настоящее время на месте преступления продолжаются оперативно-следственные действия.
Он добавил, что от диверсии страдают в первую очередь мирные жители. Все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобождённых территориях, понесут неотвратимое наказание, заключил Селиванов.