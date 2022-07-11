Запорожье, Украина, , 09:54 — REGNUM Киевский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, сообщил 11 июля замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время на месте преступления продолжаются оперативно-следственные действия.

Он добавил, что от диверсии страдают в первую очередь мирные жители. Все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобождённых территориях, понесут неотвратимое наказание, заключил Селиванов.