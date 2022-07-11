Якутск, 11 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Четыре села в Верхоянском районе Якутии заливает водой. Помимо населённых пунктов Томтор и Бетенкес критическая отметка уровня рек также превышена в селе Юнкюр, началось подтопление села Токума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в оперативном штабе региона.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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В Томторе остаются подтопленными 34 жилых дома, в Бетенкесе вода пока не зашла в здания, но её уровень растёт. В Юнкюре река находится на уровне 535 при опасной отметке в 516 см, затоплены 24 постройки.

«По последней информации, начинается также подтопление села Токума. Информация по дворовым территориям и жилым постройкам уточняется. По остальным сёлам сохраняется угроза подтопления, но уровни воды ниже критических отметок. Ожидается вторая волна паводка после прогнозируемых сильных дождей», — отметили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, проводится проверка по факту подтопления сёл Суордах и Томтор в Верхоянском районе Якутии и села Себян-Кюель в Кобяйском районе. Прокуратура намерена контролировать, как оказывается помощь пострадавшим от наводнения жителям.