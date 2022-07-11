11 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Жители и гости Санкт-Петербурга смогли в течение нескольких часов увидеть сразу три знаковые военные баталии разных времён. Корреспондент ИА REGNUM вместе с другими зрителями окунулся в атмосферу исторических сражений.

Реконструкции прошли 10 июля в Сампсониевском саду в рамках культурно-исторического фестиваля «За Россию и российское благочестие». Организатором фестиваля выступила администрация Выборгского района Петербурга.

Старт мероприятию дал выстрел из пушки «Фальконет». После него началась реконструкция первого сражения, схватки русских со шведами в Полтавской битве. Сцена этого исторического боя приурочена к 350-летию первого российского императора Петра I. Жители и гости города смогли увидеть, как молодой представитель династии Романовых ведёт своих преображенцев на бой с врагом и побеждает, утвердив превосходство России в Северной войне.

Реконструкторы петровской эпохи Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкторы петровской эпохи Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкторы петровской эпохи Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкторы петровской эпохи Дарья Драй © ИА REGNUM

Вторым действием в этом путешествии во времени была битва Отечественной войны 1812 года. Зрители смогли оценить точность образов военных: актёры были в костюмах в стиле той эпохи. К выбору реквизита и оружия тоже подошли основательно.

Реконструкция Отечественной войны 1812 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Отечественной войны 1812 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Отечественной войны 1812 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Отечественной войны 1812 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Отечественной войны 1812 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Отечественной войны 1812 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Отечественной войны 1812 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Отечественной войны 1812 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Отечественной войны 1812 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители фестиваля Дарья Драй © ИА REGNUM

Финальным эпизодом стала реконструкция одного из сражений завершающей части Великой Отечественной войны. Петербуржцы и другие зрители смогли наблюдать победный бой советских войск с германскими нацистами в мае 1945 года в Чехословакии.

Полевая кухня Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме этого для зрителей фестиваля подготовили в концертную программу: профессиональные исполнители, лауреаты различных конкурсов, а также самодеятельные творческие молодежные коллективы выступили на двух площадках.

VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» Дарья Драй © ИА REGNUM

VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление артистов на фестивале Дарья Драй © ИА REGNUM

Для более глубокого погружения в историю для гостей фестиваля работали интерактивные площадки и мастер-классы. Там желающие могли освоить различные промыслы и военное дело разных эпох, например, смогли сразить с соперником в рыцарском бою.

VI Культурно-исторический фестиваль"За Россию и российское благочестие» Дарья Драй © ИА REGNUM

VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» Дарья Драй © ИА REGNUM

VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» Дарья Драй © ИА REGNUM

Мастер-класс народного промысла на фестивале Дарья Драй © ИА REGNUM

VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» Дарья Драй © ИА REGNUM

VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» Дарья Драй © ИА REGNUM

VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» Дарья Драй © ИА REGNUM

Экскурсии для заинтересованных гостей провели профессиональные реконструкторы. Они рассказали о важных этапах в истории России. Для разнообразия программы организовали также викторины «Великий Петр I» и «Знаменательные даты России». Те, кто блеснул умом и эрудицией, получили призы.

Интерактивные площадки на фестивале Дарья Драй © ИА REGNUM

Интерактивные площадки на фестивале Дарья Драй © ИА REGNUM

VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» Дарья Драй © ИА REGNUM

VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» проходит в Петербурге с 2015 года. Из-за своего масштаба он каждый раз привлекает к себе неравнодушных к истории, военным сражениям и их реконструкциям.