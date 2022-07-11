Омск, , 09:53 — REGNUM В Калачинском районе Омской области проводится проверка по факту несчастного случая с девятилетним мальчиком. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в областном УМВД.

Тонущий человек Leninsk-kuznetskiy.frant.me

Трагедия произошла днём 10 июля. Ребёнок утонул в реке Омь в райцентре.

Предварительно установлено, что мальчик с друзьями пошёл на разрушенную плотину. Они фотографировались и играли. В какой-то момент мальчик, перешагивая с камня на камень, потерял равновесие и упал в воду. Помочь ребёнку не смогли, потому что на этом участке реки глубоко и быстрое течение.

На месте работают водолазы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в райцентре Илек Оренбургской области утонули два ребёнка.

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