Сеул, 11 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Эквадора возобновили переговоры по подготовке двустороннего соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве (SECA). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, шестой раунд переговоров будет проходить с 11 по 21 июля в онлайн и оффлайн форматах.

Сообщается, что представители двух стран обсудят широкий круг вопросов, касающихся промышленных товаров, услуг, инвестиций, цифровой торговли, государственных закупок и таможенного оформления, а также вопросы, касающиеся сотрудничества в цепочках поставок.

Представители Южной Кореи и Эквадора начали переговоры по подготовке соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве, варианта соглашения о свободной торговле, в 2016 году, проведя пять раундов переговоров.