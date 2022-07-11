Москва, , 09:52 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение устойчивости российской рыбной отрасли и сохранение стабильности в условиях санкционного давления, внесло в Госдуму Заксобрание Приморского края, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предлагается новая редакция пункта 2 части 4 статьи ЗЗ7 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», предоставляющая возможность лицу, с которым заключен договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, осуществить переход права собственности на объект инвестиций к лизинговой компании при условии, что лицо одновременно выступает в качестве лизингополучателя объекта инвестиций (возвратный лизинг) без расторжения договора.

Сейчас федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» устанавливает норму, по которой право на добычу (вылов) водных биоресурсов предоставляется на 15 лет лицу, с которым заключен договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели и которому принадлежит на праве собственности или на основании договора финансовой аренды (договора лизинга) введенный в эксплуатацию объект инвестиций, имущественные права на который зарегистрированы в соответствии с законодательством России.

В то же время основанием для досрочного расторжения договора является переход права на объект инвестиций от лица, с которым заключен договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, к другому лицу путем отчуждения (пункт 2 части 4 статьи ЗЗ7).

«Данное основание при дефиците финансовых ресурсов не дает возможности инвестору без досрочного расторжения договора воспользоваться привлечением дополнительных денежных средств за счет продажи объекта инвестиций (рыбоперерабатывающего завода, рыбопромыслового судна) лизинговой компании с одновременным оформлением его в лизинг этому же инвестору и при этом исполнения всех обязательств, предусмотренных договором», — отмечают авторы.

Принятие закона расширит возможности инвестора на применение финансовых инструментов привлечения инвестиций (лизинга), устойчивой эксплуатации объектов инвестиций — рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих мощностей, построенных с использованием механизма инвестквот.