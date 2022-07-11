Новосибирск, 11 июля 2022, 09:51 — REGNUM В Новосибирской области на субсидии аграриям для приобретения техники выделены 900 млн рублей. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».
«Губернатор Андрей Травников поручил министерству сельского хозяйства оперативно довести средства до сельхозтоваропроизводителей», — говорится в сообщении.
Ранее новосибирские власти заявляли, что предприятия и организации агропромышленного сектора региона работают устойчиво.
Читайте также: Новосибирские аграрии получили ещё 800 млн рублей господдержки